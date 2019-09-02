Die Welt: Євродепутатів попередили про російських і китайських шпигунів у Брюсселі

За даними спецслужб у Брюсселі активні близько 250 китайських і 200 російських шпигунів, більшість з яких — співробітники посольств та торгівельних представництв

Служба безпеки європейського офісу зовнішніх зв'язків (EEAS) попередила євродепутатів, дипломатів та військових, які працюють у Брюсселі, про сотні російських та китайських шпигунів, які активізувалися у бельгійській столиці.

Європейським чиновникам рекомендовано утриматися від відвідування ряду закладів, у тому числі кав'ярні та стейк-хауса, які розташовані поблизу головної будівлі Єврокомісії та Європейської зовнішньополітичної служби, інформує Die Welt.

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У EEAS також зазначили, що у Брюсселі помітили агентів США та Марокко, однак особливе занепокоєння викликає шпигунська мережа Китаю.

Як пише видання, звіти литовських спецслужб говорять про більш "агресивні манери" китайців по мірі зростання політичних та економічних амбіцій Пекіна у Євросоюзі.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року литовські силовики затримали декількох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Серед них один громадянин РФ.