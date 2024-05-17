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Дії російських військ не вказують на намір захопити Харків – розвідка Естонії

17 травня 2024, 20:29
Дії російських військ не вказують на намір захопити Харків – розвідка Естонії
InformNapalm
Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що наступальна активність російських збройних сил у Харківській області свідчить про створення буферної зони, а не про намір захопити Харків.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

"Збройні сили рф просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їх темп падає. Це і характер поведінки російських військових радше говорить про бажання створити буферну зону. російські війська атакували та знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ і російською армією", - заявив Ківісельг.

Він додав, що що підрозділи ЗС рф вторглися на глибину до 8 км, а це зона, яка прострілюється російською артилерією. 

Тому Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону і зводити сильні укріплення ближче ніж за 3-5 кілометрів від неї.

Командувач естонської розвідки сказав, що мета російського угруповання військ "Північ", яке діє на Харківському напрямку, полягає в тому, щоб перешкоджати просуванню українських резервних сил та підтримувати наступ на Донецькому напрямку.

"В прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС рф, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте. Проте навряд чи Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 тис. осіб, що, за різними оцінками, є мінімально необхідною кількістю сил для забезпечення захоплення Харкова", - додав розвідник.

За його словами, бойові дії тривають на всій протяжності фронту. 

Сили рф здійснюють у середньому по 140 атак на добу. Основні бої точаться у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Командувач розвідувального центру Естонії вважає, що на інших ділянках фронту російські війська підтримують колишню інтенсивність бойових дій, розширюючи площу захоплених територій за рахунок локальних тактичних успіхів. Основні бої йдуть на Покровському напрямку навколо Очеретиного та дорогою на Часів Яр.

На південному напрямку тривають бої у Запорізькій області у Роботиному, де українська оборона тримається. ЗСУ також продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

 
Естоніярозвідкахарківщинавійна в Україні

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