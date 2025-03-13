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ПОЛІТИКА

Дії Зеленського в боротьбі з росією підтримує більшість українців – The Economist

13 березня 2025, 12:38
Дії Зеленського в боротьбі з росією підтримує більшість українців – The Economist
president.gov.ua
74% українців підтримують боротьбу з росією навіть без допомоги Сполучених Штатів.

Переважна більшість громадян України готова продовжувати вести боротьбу проти росії без американської підтримки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Ipsos для британського журналу The Economist.

Опитування показало, що 74% українців підтримують боротьбу з росією навіть без допомоги Сполучених Штатів. Переважна більшість — 59% опитаних — також впевнені, що Україна може перемогти росію на полі бою (водночас 21% не вірять у таку перемогу).

Запитали українців і про ймовірні поступки заради припинення війни. Результати свідчать, що зі всіх вимог рф більшість українців готові лише відмовитись від членства у НАТО — 38%. Натомість 37% опитаних проти такої поступки. При цьому лише 6% опитаних відповіли, що готові на територіальні поступки росії щодо територій, окупованих після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Водночас 11% опитуваних готові відмовитись від Криму, а 27% — від частини Донеччини та Луганщини, які окуповані з 2014 року.

Опитування показує, що 80% українців проти демілітаризації України. При цьому 70% опитаних виступають проти скорочення мобілізаційного віку (лише 17% за), що, зазначає The Economist, здається несумісним на тлі того, що більшість хочуть продовжувати боротьбу. Ця ідея залишається непопулярною — хіба що серед чоловіків пенсійного віку.

Більшість українців — 72% — повністю або частково схвалюють дії президента України Володимира Зеленського. Водночас роботу Трампа схвалюють 46% американців.

Стосовно виборів, то 62% українців проти їхнього проведення до завершення воєнного стану. Водночас 19% відповіли, що вибори можна провести під час припинення вогню, а 14% хочуть якнайскоріших виборів.

При цьому якби вибори відбулись зараз, то 46% опитаних проголосували б за Зеленського, а 31% — за колишнього головнокомандувача Збройних сил, а нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Водночас у виданні зауважили, що через війну політика в Україні на паузі, відтак ці цифри є теоретичними і під час реальної передвиборчої кампанії зміняться.

війнаопитуванняукраїнціВолодимир Зеленський

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