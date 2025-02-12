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Disney офіційно згортає політику інклюзивності і рівності

12 лютого 2025, 12:31
Disney офіційно згортає політику інклюзивності і рівності
Фото: з вільних джерел
В компанії Disney скасували програми підтримки та стипендії для співробітників із "пригноблюваних груп".

Корпорація Disney почала відмовлятися від активної підтримки ініціатив, пов'язаних з інклюзивністю і просуванням меншин. 

Рішення пов'язане з тиском з боку інвесторів та адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа, пише газета New York Post.

Компанія Disney непомітно виключила зі своїх звітів програму Reimagine Tomorrow, яка передбачала, що 50% персонажів Disney представлятимуть "недостатньо представлені групи". 

Це викликало широкий резонанс ще 2022 року, коли на Zoom-конференції топ менеджер сказав, що компанія цілеспрямовано просувала ЛГБТ-повідомлення. В той же час, корпорація відмовилася від традиційного привітання "пані і панове, хлопчики та дівчатка" у своїх парках, щоб не зачепити почуття трансгендерних дітей.

Також зі звітів також зник стандарт зовнішнього вигляду співробітників The Disney Look, який раніше був змінений для підтримки "автентичного самовираження".

У майбутньому Disney планує переглянути дисклеймери, які супроводжують старі мультфільми, як-от "Дамбо" і "Пітер Пен".

Такі кроки виглядають як спроба уникнути потенційних проблем. Адміністрація Трампа вже заборонила DEI-програми: різноманітність, рівність та інклюзивність, в державних структурах США і погрожує розслідуваннями щодо великих корпорацій, які просувають подібні ініціативи.

Тому Disney планує пом'якшити свою позицію в питаннях інклюзивності, щоб уникнути конфліктів з новими політичними реаліями.

 
СШАДональд ТрампDisney

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