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Disney завершила покупку 21th Century Fox

Вартість кінокомпанії склала 71 млрд доларів
Компанія Walt Disney Company завершила операцію з купівлі кінокомпанії 21st Century Fox. За угоду Disney заплатив більш ніж 71 млрд доларів.
Disney завершила покупку 21th Century Fox 21th Century Fox

За результатами угоди Disney отримає кіностудію 21th Century Fox, телеканали National Geographic, Sky і FX. Також у власність Disney перейде 30% стримінгового сервісу Hulu і авторські права на кінофраншизи, які знімає 21th Century Fox, і права на мультсеріал "Сімпсони". Про це повідомила LB.ua.

Disney за підсумками угоди планує розширювати свій кінобізнес, а також суттєво збільшити свою частку на американському та світовому телебаченні, адже компанія отримає контроль над каналами не тільки в США, але і в низці інших країн, зокрема в Індії.

Нагадаємо, Walt Disney у 2017 році заявила, що купує компанію медіамагната Руперта Мердока 21st Century Fox за 52 мільярди доларів.

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20 03 2019 14:17
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