Disney завершила покупку 21th Century Fox

Компанія Walt Disney Company завершила операцію з купівлі кінокомпанії 21st Century Fox. За угоду Disney заплатив більш ніж 71 млрд доларів.

За результатами угоди Disney отримає кіностудію 21th Century Fox, телеканали National Geographic, Sky і FX. Також у власність Disney перейде 30% стримінгового сервісу Hulu і авторські права на кінофраншизи, які знімає 21th Century Fox, і права на мультсеріал "Сімпсони". Про це повідомила LB.ua.

Disney за підсумками угоди планує розширювати свій кінобізнес, а також суттєво збільшити свою частку на американському та світовому телебаченні, адже компанія отримає контроль над каналами не тільки в США, але і в низці інших країн, зокрема в Індії.

Нагадаємо, Walt Disney у 2017 році заявила, що купує компанію медіамагната Руперта Мердока 21st Century Fox за 52 мільярди доларів.