Дівчата зможуть навчатися у військових ліцеях з вересня
"На сьогодні розроблено проект наказу Міноборони "Про затвердження Положення про військові (військово-морський) ліцеї", яким нормативно врегульовано питання надання права дівчатам здобувати освіту у військових, військово-морських ліцеях. Починаючи з вересня 2019 року планується навчання дівчат у ліцеї ім. Івана Богуна", - повідомила головний спеціаліст департаменту військової освіти, науки соціальної та гуманітарної політики Міноборони Любов Гуменюк, інформує LB.ua.
За її словами, скасовано всі обмеження в прийомі осіб жіночої статі на навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах установ військової освіти.
Зараз число жінок, які навчаються у військових вищих навчальних закладах, становить 8%.
Нагадаємо, що в Україні скасовано заборону на 450 професій для жінок. У переліку заборонених жінкам професій були, зокрема, газозварювальник, каменяр, машиніст екскаватора, водолаз та інші. Відтак, у суспільстві виникли суперечки і активні обговорення того, наскільки правильним є таке рішення. До слова, не лише в Україні, а й у світі загалом цьогоріч відбулося чимало важливих подій для жіночої частини людства.
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