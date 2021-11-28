"Дія" запускає зміну місця проживання онлайн у тестовому режимі

З 1 грудня на порталі Дія в тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм, пише Укрінформ.

"Із 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі Дія. Реєстрація тут. Послугу можна буде отримати за 1 робочий день без відвідування 3 установ, 30 днів очікування та папірців. Пів року тому ми запустили зміну місця проживання онлайн у 7 містах, а зараз масштабуємо її майже на всю країну", - написав Федоров.

Він зазначив, що Мінцифри повністю трансформує послугу, прибираючи бюрократію.

"Більше не потрібно буде їхати, приміром, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися. І до речі, чоловікам не доведеться ходити до військкомату, щоб знятися чи стати на облік", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, що сервіс "Дія" не збирає та не зберігає особисту інформацію про українців, а лише відображає дані, що містяться у державних реєстрах.