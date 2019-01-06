Для фермерів хочуть створити окрему групу оподаткування
"Наразі ми активно співпрацюємо з європейськими експертами щодо підтримки малих і середніх фермерських господарств", - заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Віктор Шеремета, повідомляє прес-служба МінАПК.
"Одне із наших спільних напрацювань - це створення Державного аграрного реєстру України, а у перспективі - Платіжної агенції, що дозволить створити прозору систему розподілу державних коштів. Тобто державна підтримка стане ще доступнішою для малих сільгоспвиробників", - відмітив він.
Заступник міністра додав, що актуальним питанням є виведення фермерських господарств в окрему групу оподаткування, адже сьогодні як малі, так і великі форми господарювання знаходяться у "4-й пільговій групі оподаткування".
Крім того, Шеремета наголосив на важливості прийняття законопроекту № 8236 про передачу фермерських земель постійного користування у власність фермерам, який сприятиме подальшому розвитку сільського господарства.
Раніше Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні кредиту в розмірі 200 млн доларів для стимулювання розвитку малого та середнього фермерства.
Нагадаємо, що минулого року народні депутати ухвалили у першому читанні законопроект №6490-д, що дозволяє узаконити домашні фермерські господарства.
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