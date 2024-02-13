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Для контрнаступу Україні потрібні F-16 – генштаб Австрії

13 лютого 2024, 18:21
Для контрнаступу Україні потрібні F-16 – генштаб Австрії
Фото: commons.wikimedia.org
Сили оборони України і російська армія мають значні труднощі з переходом до маневреної війни і для України багато залежить від постачання озброєння з Заходу, зокрема достатньої кількості винищувачів F-16.

Про це Укрінформу сказав заступник начальника генерального штабу австрійських збройних сил генерал-майор Гюнтер Гофбауер.

"Я виходжу з того, що обом сторонам зараз відносно важко відновити маневри, тобто просування у цій війні. На мою думку, багато залежить від підтримки Заходу, але й від самої України та її населення, від того, які цілі вона ставить у війні. Думаю, що 2024 рік буде дуже складним у цьому плані", - заявив австрійський генерал.

На питання про вплив очікуваного постачання винищувачів F-16 на ситуацію на полі бою, Гофбауер додав, що бойові дії у Запорізькій області чітко засвідчили важливість отримання переваги у повітрі в районі просування штурмових частин і тому без забезпечення прикриття з повітря "навряд чи щось можливо".

"Я думаю, що якщо пілоти будуть добре навчені та буде достатня кількість бойових літаків, то ця маневрена війна може знову розпочатися. Без достатньої потужності в небі це буде складно", - вважає заступник начальника генштабу Австрії.

За його словами, саме повномасштабне вторгнення росії в Україну стало "шоком" як для австрійського населення, так і для політичного керівництва республіки і попри усі підготовчі заходи росії, все ж не було очікування, що "це станеться таким чином і з такою жорстокістю".

 
F-16Генштаб Австрії

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