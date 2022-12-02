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Для Києва збільшили ліміт на електроенергію

02 грудня 2022, 09:43
Для Києва збільшили ліміт на електроенергію
Фото: AFP
Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії. Столиця поступово наближається до планових відключень.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Водночас, як зазначили в прес-службі, все частіше виникають аварії в енергосистемі. За словами Сергія Коваленко, гендиректора YASNO, на це є декілька причин.

Перша - містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.

Друга - погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу.

"Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що "Енергетична компанія України" планує здійснити тестовий імпорт електроенергії із Румунії.

енергозбереженняКиїв

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