Для Києва збільшили ліміт на електроенергію
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Водночас, як зазначили в прес-службі, все частіше виникають аварії в енергосистемі. За словами Сергія Коваленко, гендиректора YASNO, на це є декілька причин.
Перша - містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.
Друга - погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу.
"Ми просимо киян, не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що "Енергетична компанія України" планує здійснити тестовий імпорт електроенергії із Румунії.