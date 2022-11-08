RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Для молоді запускають проєкт із медіаграмотності "Фільтруй та змінюй"

До Дня молоді Міністерство культури та інформаційної політики разом із національним проєктом "Фільтр" підготувало триденний інтенсив "Фільтруй та змінюй: курс з розвитку критичного мислення".
Для молоді запускають проєкт із медіаграмотності "Фільтруй та змінюй" Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба МКІП в Телеграмі.
 
Відомство інформує, що під час курсу, який триватиме протягом 12-14 серпня, учасники зможуть навчитися розпізнавати фейки та користуватися лише перевіреною інформацією, а також створювати корисний і вірусний контент. Водночас на них чекає "порція мотивації від успішних українців та українок".
 
МКІП інформує, що захід передбачає реєстрацію за посиланням.
 
"Фільтр" - національний проєкт з медіаграмотності, створений у 2021 році МКІП. Його мета - об’єднати зусилля держави, громадських організацій та медіаспільноти задля підвищення рівня медіаграмотності українців.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2022 14:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.