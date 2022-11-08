Для молоді запускають проєкт із медіаграмотності "Фільтруй та змінюй"

До Дня молоді Міністерство культури та інформаційної політики разом із національним проєктом "Фільтр" підготувало триденний інтенсив "Фільтруй та змінюй: курс з розвитку критичного мислення".

Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє пресслужба МКІП в Телеграмі. Відомство інформує, що під час курсу, який триватиме протягом 12-14 серпня, учасники зможуть навчитися розпізнавати фейки та користуватися лише перевіреною інформацією, а також створювати корисний і вірусний контент. Водночас на них чекає "порція мотивації від успішних українців та українок". МКІП інформує, що захід передбачає реєстрацію за посиланням. "Фільтр" - національний проєкт з медіаграмотності, створений у 2021 році МКІП. Його мета - об’єднати зусилля держави, громадських організацій та медіаспільноти задля підвищення рівня медіаграмотності українців.

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