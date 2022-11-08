CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо Дня молоді Міністерство культури та інформаційної політики разом із національним проєктом "Фільтр" підготувало триденний інтенсив "Фільтруй та змінюй: курс з розвитку критичного мислення".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для молоді запускають проєкт із медіаграмотності "Фільтруй та змінюй"
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба МКІП в Телеграмі.
Відомство інформує, що під час курсу, який триватиме протягом 12-14 серпня, учасники зможуть навчитися розпізнавати фейки та користуватися лише перевіреною інформацією, а також створювати корисний і вірусний контент. Водночас на них чекає "порція мотивації від успішних українців та українок".
МКІП інформує, що захід передбачає реєстрацію за посиланням.
"Фільтр" - національний проєкт з медіаграмотності, створений у 2021 році МКІП. Його мета - об’єднати зусилля держави, громадських організацій та медіаспільноти задля підвищення рівня медіаграмотності українців.
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