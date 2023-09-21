Матеріали:
Теми:

Для перемоги потрібно мобілізувати ще пів мільйона людей – екскомандир "Айдара"

21 вересня 2023, 16:43
Для перемоги потрібно мобілізувати ще пів мільйона людей – екскомандир
Фото: Радіо свобода
Дикий вважає, що якби Україна мобілізувала зараз мільйон людей, то війну можна було б завершити вже наступного року.

Для успішного завершення війни Україні необхідно мобілізувати до війська ще 500 тисяч українців.

Таку думку висловив командир штурмової роти батальйону “Айдар” 2014-2015 років, військовий аналітик Євген Дикий в інтерв'ю "Новинарні".

Дикий певен, що кремль може найближчого мобілізувати щонайменше 200 тисяч осіб. При цьому російська армія і так має чисельну перевагу перед ЗСУ. Своєю чергою в деяких українських бригадах через недобір не вистачає третини від особового складу.

Аналітик нагадав тезу, що головна перевага росіян перед Україною — чисельна, адже кількість "гарматного м'яса" в РФ величезна. Її ЗСУ могли б компенсувати кращим матеріально-технічним забезпеченням. Але це вже залежить від наших союзників.

"З урахуванням матеріально-технічного забезпечення, і це вже камінь у город союзникам, це додатково означає, що, на жаль нам брак техніки, авіації тощо доводиться компенсувати саме єдиною нашою перевагою – живою силою. Це страшна реальність. Ми могли б воювати меншою кількістю людей, якби в нас було інше технічне забезпечення. Але союзники дають, що дають, а ми 8 років палець об палець не вдарили щоб щось зробити самим", – вважає Дикий.

На його думку, Україні потрібно успішно провести ще не одну хвилю мобілізації і поставити в стрій мінімум півмільйона людей.

"По кількості особового складу на фронті ми не маємо навіть паритету. А є речі, які вирішуються виключно за допомогою особового складу", – пояснив експерт.

При цьому, Дикий вважає, що якби Україна мобілізувала зараз мільйон людей, то війну можна було б завершити вже наступного року.

"Якщо не вдасться (протиставити щось мобілізації у рф), ми програємо війну. У такому разі, це, можливо, поразка буде навіть заслуженою якоюсь мірою. Ми живемо у суворій реальності. Ні одна країна не вступить у війну на нашому боці. І добре, що нам дають хоча б матеріально-технічне забезпечення. Ніхто у світі нам не заважав всі 8 років готуватися до Великої війни.Якщо ми не готові заплатити ту ціну, яка потрібна для перемоги, значить у нас не буде перемоги. І питання – чи доплатимо ми всю ціну, щоб усе-таки перемогти, чи виявиться, що ми не готові цю ціну доплатити, і виявиться, що нас просто арифметично в якийсь момент не вистачило українців, готових повоювати", – зазначив Дикий.

війна в Україніросія окупантиАйдармобілізація

Останні матеріали

Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Політика
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
21 вересня 2023, 18:15
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
21 вересня 2023, 12:00
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
20 вересня 2023, 19:30
Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 13:45
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється