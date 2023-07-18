Для підсилення контрнаступу Україна отримає бронемашини M113 від трьох європейських країн
Найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у своєму Twitter.
"Найближчим часом ми поставимо в Україну відремонтовані бронемашини M113", – написала вона.
Міністерка зауважила, що ця броньована гусенична машина, крім іншого, допомагає безпечно перевозити солдатів.
"Так ми підтримаємо піхоту на землі", – зазначила Оллонґрен.
Також глава Міноборони Нідерландів зауважила, що ці поставки будуть здійснені разом із Бельгією та Люксембургом.
Слід зазначити, що бронетранспортери будуть придбані у промисловості й відремонтовані. Крім того, Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передання Україні традиційно не розголошуються, але вказується, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".
Зауважимо, що M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.