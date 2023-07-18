Для підсилення контрнаступу Україна отримає бронемашини M113 від трьох європейських країн

Достеменно невідомо, коли бронемашини прибудуть до України, однак, найімовірніше, це станеться впродовж наступних кількох місяців.

Найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у своєму Twitter.

"Найближчим часом ми поставимо в Україну відремонтовані бронемашини M113", – написала вона.

Міністерка зауважила, що ця броньована гусенична машина, крім іншого, допомагає безпечно перевозити солдатів.

"Так ми підтримаємо піхоту на землі", – зазначила Оллонґрен.

Також глава Міноборони Нідерландів зауважила, що ці поставки будуть здійснені разом із Бельгією та Люксембургом.

Слід зазначити, що бронетранспортери будуть придбані у промисловості й відремонтовані. Крім того, Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передання Україні традиційно не розголошуються, але вказується, що це станеться "протягом наступних кількох місяців".

Зауважимо, що M113 – це транспортний засіб, який використовується арміями багатьох країн світу для переміщення піхотинців на полі бою з однієї точки в іншу. Ці БТР оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на машинах можна встановити кулемети.