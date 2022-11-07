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Для подолання голоду у світі необхідна деблокада українських портів

Відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море – Дунай недостатньо
В ООН заявили, що попри важливість розблокування експорту українського зерна з використанням каналу гирла Бистре, попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України.
Для подолання голоду у світі необхідна деблокада українських портів Фото: з вільних джерел

Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс.

Гріффітс написав у своєму Twitter, що відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море – Дунай недостатньо. 

"Оскільки відсутність продовольчої безпеки в  усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати" – прокоментував він.

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11 07 2022 16:48
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