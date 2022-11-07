Для подолання голоду у світі необхідна деблокада українських портів Відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море – Дунай недостатньо

В ООН заявили, що попри важливість розблокування експорту українського зерна з використанням каналу гирла Бистре, попередити голод у світі можна лише деблокадою чорноморських портів України.

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Про це заявив координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс. Гріффітс написав у своєму Twitter, що відновлення експорту українського зерна через канал Чорне море – Дунай недостатньо. "Оскільки відсутність продовольчої безпеки в усьому світі стає все очевиднішою, відкриття чорноморського маршруту є нашим найкращим варіантом для подолання глобального голоду. Світ не може чекати" – прокоментував він.

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