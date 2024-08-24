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Для повернення Курської області потрібно 50 тисяч солдатів, яких немає - NYT

24 серпня 2024, 20:55
Для повернення Курської області потрібно 50 тисяч солдатів, яких немає - NYT
iakursk.ru
За оцінками Пентагону, зараз на цьому напрямку діє близько 10 тисяч українських військових.
Аби витіснити українську армію з території Курської області росіянам знадобиться щонайменше 50 тисяч солдатів. Таких резервів агресор наразі не має.
 
Про це пише The New York Times.
 
За оцінками Пентагону, Генштаб ЗСУ задіяв у Курській операції близько 10 тисяч солдатів. Чим більшу територію зрештою вдастся взяти під контроль українцям, тим важче її буде обороняти. Але для росії спроба вибити ЗСУ теж буде викликом.
 
Американські чиновники вважають, що росія потребуватиме від 15 до 20 бригад, або щонайменше 50 000 військових, щоб відтіснити українців з російської території. Однак зараз у кремля "немає навіть близько" такої кількості сил на Курському напрямку.
 
Зазначається, що наразі російське командування направило до Курська в основному резервні підрозділи та війська з тих районів на фронті в Україні, які не є частиною основного російського наступу на місто Покровськ.
війна в Україніросія окупантиКурська область

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