Для повної "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля – ОБСЄ

Спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі посол Хайді Грау заявила, що прихильність режиму припинення вогню в зоні конфлікту на Донеччині в цілому зберігається, але для досягнення повної тиші потрібна велика політична воля сторін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в заяві Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій.

Вона зазначила, що, як свідчать спостереження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ), прихильність режиму припинення вогню в зоні конфлікту і додаткових заходів з його посилення в цілому зберігається.

"Середнє число порушень режиму припинення вогню минулого тижня, згідно з даними СММ, було в десять разів нижче, ніж в лютому 2020 року. Але для досягнення повної тиші потрібна велика політична воля сторін. Водночас обмеження і перешкода вільному і безпечному пересуванню СММ, що тривають, і застосування її технічних засобів по всій території України не дозволяють проводити моніторинг ефективно і в повному обсязі", - заявила Грау.

Вона повідомила, що всі ці питання були предметом дискусій робочої групи з безпеки.

"Крім того, її учасники обговорювали умови та порядок функціонування координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню. Водночас була підкреслена необхідність повідомлення про дисциплінарні заходи, застосовані за його порушення, підтверджені СММ", - зазначила спецпредставник ОБСЄ.

За інформацією Грау, в центрі уваги політичної робочої групи були питання, пов'язані з виконанням доручення ТКГ розробити проєкт плану дій у повній відповідності з Мінськими угодами.

Учасники гуманітарної робочої групи обговорювали питання, що залишаються, які потребують вирішення для одночасного відкриття і повноцінного функціонування нових КПВВ поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

"Також було порушено тему взаємного звільнення і обміну осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом. При пошуку власних шляхів розв'язання даних питань політичні міркування не мають превалювати над гуманітарними", - в черговий раз акцентувала представник ОБСЄ.

Вона також повідомила, що учасники економічної робочої групи обговорювали питання водопостачання через лінію зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Відбулася велика дискусія з питань екології, включаючи можливість створення міжнародної групи експертів для незалежної оцінки стану в затоплених шахтах в зоні конфлікту", - поінформувала Грау.

Спецпредставник ОБСЄ особливо зазначила, що в понеділок, 1 березня, конвой з гуманітарною допомогою, призначеною для окремих районів Луганської області України, вперше перетнув лінію зіткнення через контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя". Вона назвала це обнадійливим кроком і висловила сподівання на відновлення незабаром можливості прямої доставки гуманітарних вантажів і в окремі райони Донецької області України.

3 березня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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