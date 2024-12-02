Для путіна прихід до влади Трампа ускладнює шлях вперед – The Hill

москва повинна враховувати не тільки стійкість України, але й можливу непередбачуваність новообраного президента США.

Оскільки динаміка війни стає все більш загрозливою, повернення Дональда Трампа до влади лише посилює невизначеність навколо майбутнього України. Перед Україною зараз стоїть подвійне завдання: зупинити просування російських військ і підготуватися до політичних потрясінь, що насуваються на Вашингтон.

Українські посадовці припускають, що головною метою Трампа буде демонстрація сили, яка може визначати його зовнішню політику. Така позиція, на їхню думку, вимагатиме жорсткого вибору: чинити тиск як на Україну, так і на росію, не підриваючи при цьому лідерства США.

Про це пише The Hill.

Ставки високі. Будь-яка помилка може переслідувати Трампа, як виведення військ з Афганістану переслідувало Байдена. Якщо Україна стане "Афганістаном" Трампа, наслідки — як для виживання України, так і для глобального становища Америки — можуть бути настільки ж серйозними.

"Для владіміра путіна прихід до влади Дональда Трампа ускладнює шлях вперед. путіну доведеться мати справу з новою реальністю: Трамп тепер біля керма. Ескалація, хоча і є спокусливою, ризикує звести нанівець будь-які шанси на вигідну угоду. Останній пакет військової допомоги, наданий адміністрацією Байдена у Вашингтоні, відображає її прихильність до виживання Києва", — пише автор.