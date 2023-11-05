Для рф мирна угода – це лише час на переозброєння – глава МЗС Литви

Захід може втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії кремля.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від прагнення укласти мирну угоду з росією. За його словами, для рф "мирна угода" означає лише "час для переозброєння".

Про це він написав у Х (twitter).

Міністр вважає, що західні країни небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля і забезпечити майбутнє багатьох континентів.

"Наші діти будуть проклинати нас в окопах, які ми риємо для них", - резюмував Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше телеканал NBC News із посиланням на чинних і колишніх топ чиновників США повідомив, що офіційні особи США і ЄС почали неформально обговорювати з представниками України те, що може призвести до потенційних мирних переговорів із рф і від чого Україні доведеться відмовитися.

За словами джерел телеканалу, ці дискусії є відображенням ситуації на фронті і політичної ситуації в Європі і США.

Обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських чиновників тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили чиновники.