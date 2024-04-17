Для Словаччини важливо, щоб допомога Україні була двосторонньою – Фіцо

Фіцо зазначив, що Словаччині більше нічого дати Україні, і розкритикував попередній уряд за надання Україні системи С-300.

Найважливіше для Словаччини на майбутньому позачерговому саміті Європейської ради - гарантувати, що військова допомога Україні є двостороннім питанням.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Tasr.

Він зазначив, що саміт, який відбудеться 17-18 квітня, буде присвячений насамперед єдиному ринку і конкурентоспроможності, а також ситуації на Близькому Сході та Україні.

У контексті України, за його словами, на саміті обговорюватимуть питання про постачання систем протиповітряної оборони. Фіцо зазначив, що Словаччині більше нічого дати Україні, і розкритикував попередній уряд за надання Україні системи С-300. Він заявив, що ніколи б цього не зробив.

Однак якщо на саміті будуть висунуті положення про те, що така підтримка є двосторонньою справою, Фіцо не буде на них нападати.

"На майбутньому позачерговому саміті ЄС для Словаччини найважливіше отримати гарантію, що військова допомога Україні - це справа двосторонніх відносин", - заявив він.

Він також згадав про спільне засідання урядів Словаччини та України, вказавши на різні форми допомоги, яку Словаччина надає Україні, наприклад, допомогу в розмінуванні.

Водночас він повторив, що війна в Україні, на його думку, не має військового рішення.

Раніше Фіцо заявив, що Словаччина не постачатиме зброю Києву. Він позиціонує поточний конфлікт як "заморожений", який не піддається вирішенню шляхом військових поставок.

Ця зміна курсу викликає неоднозначну реакцію. Прихильники нового прем'єра вбачають у ній прагматичний підхід, спрямований на зниження залучення країни до небезпечного конфлікту.