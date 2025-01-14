Для українського експорту стали доступними ще 16 нових ринків

Україна має право доступу на експорт продукції за 360 торговельними напрямками аграрної продукції.

У 2024 році українським експортерам вдалося відкрити доступ до 16 нових іноземних ринків. Це стало можливим завдяки роботі Держпродспоживслужби та МЗС.

Про це пише пресслужба дипвідомства.

Загалом Україна має право доступу на експорт продукції за 360 торговельними напрямками аграрної продукції.

У міністерстві зазначають, що ці високі результати свідчать про те, що українська система контролю визнана ключовими торговельними партнерами: Китаєм, Канадою, США, державами-членами ЄС. Загалом за останні десять років проведено понад 30 відповідних міжнародних оцінок.

Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, дипломати домовляються із урядами та партнерами про дозволи, сертифікати, лібералізацію торгівлі, допуск української продукції. У 2025 році планують досягати нових результатів.