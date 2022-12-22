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CУСПІЛЬСТВО

Для українських біженців продовжили тимчасовий захист в Австрії до березня 2024 року

22 грудня 2022, 10:21
Для українських біженців продовжили тимчасовий захист в Австрії до березня 2024 року
Фото: Укрінформ
Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасовий захист для вимушених переселенців з України та право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року.
Відповідну постанову було прийнято Радою міністрів Австрії у середу, повідомляє Укрінформ.
 
Документом внесено зміни до постанови федерального уряду Австрії від 11 березня цього року про тимчасове право на проживання для переміщених осіб з України.
 
"Тимчасове право на проживання діє до 4 березня 2024 року", - йдеться в ухваленому документі.
 
За даними МВС Австрії, на сьогодні у країні зареєстровано понад 90 тис. українців. Близько 56 тис. з них наразі перебувають на базовому забезпеченні.
 
Як вже повідомлялося, після початку російського військового вторгнення в Україну мільйони українців, переважно, жінки та діти, були вимушені шукати притулку в країнах ЄС. У відповідь на такий розвиток Євросоюз вперше у власній історії активував так звану директиву тимчасового захисту, яка надала українцям право легально знаходитися на території ЄС, отримувати базові соціальні послуги та мати право на працевлаштування.
 
Після того, як із наближенням зими російські загарбники почали цілеспрямовано знищувати енергетичну інфраструктуру України, прирікаючи мільйони людей на холод і темряву, ЄС почав зважати на додаткові заходи для відповіді на ймовірний новий потік біженців з України. На цей час значного зростання міграційних потоків з України в країни ЄС не відбувається, всупереч намірам та сподіванням кремля.
Австріябіженцідопомогазахист

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