Нові політичні партії мають тенденцію не докладати достатньо зусиль для того, щоб запобігти кровопролитній ситуації в Україні.

Європейські вибори, як і передбачалося, призвели до сплеску популістських і націоналістичних партій, особливо у Франції та Німеччині. Замість того, щоб вийти з ЄС, націоналісти вирішили захопити його. Однак це дуже агресивне захоплення, і європейський уряд відреагував на нього зі страхом і люттю.

Про це пише Деніел Джонсон у газеті The Telegraph.

"Найбільше занепокоєння з приводу цих результатів [виборів] викликає не те, що Європа ось-ось стане фашистською. Немає жодного "ультраправого" блоку, але є спектр партій, деякі з яких відкриті до угод. Після деяких шалених маневрів і перегрупувань, центристи, представлені Урсулою фон дер Ляєн, все одно будуть мати перевагу", — повідомляє Джонсон.

Однак для України будь-яке послаблення підтримки є питанням життя і смерті. Французька партія "Національне об'єднання", німецька "Альтернатива для Німеччини" та інші праві партії надто схильні піддаватися впливу путіна.

Джонсон додає, що недостатня реакція на війну в Україні може призвести до серйозних наслідків для Європи.