Для уникнення продовольчої кризи ЄС виділить кошти країнам Африки та Карибського басейну Продовольчу кризу пов'язують із блокуванням в українських портах мільйони тон зерна

Єврокомісія ухвалила пропозицію виділити на 600 мільйонів євро з Резервів Європейського фонду розвитку для сприяння продовольчої безпеки у третіх країнах.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG

Про це заявила Урсула фон дер Ляєн. "Щоб допомогти нашим партнерам, ми мобілізуємо додатково 600 млн євро задля уникнення продовольчої кризи та економічного шоку", - сказала фон дер Ляєн. Політкиня пов'язує продовольчу кризу з війною росії в Україні, зауваживши, що рф досі блокує мільйони тон зерна в українських портах. Із заплановагого траншу, фінанси розприділять наступним чином: 150 млн євро призначено для гуманітарної допомоги, 350 млн євро - для власного виробництва країнами та зміцнення стійкості продовольчих систем, 100 млн євро виділяють як макроекономічну підтримку.

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