БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЄврокомісія ухвалила пропозицію виділити на 600 мільйонів євро з Резервів Європейського фонду розвитку для сприяння продовольчої безпеки у третіх країнах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для уникнення продовольчої кризи ЄС виділить кошти країнам Африки та Карибського басейну
Продовольчу кризу пов'язують із блокуванням в українських портах мільйони тон зерна
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Про це заявила Урсула фон дер Ляєн.
"Щоб допомогти нашим партнерам, ми мобілізуємо додатково 600 млн євро задля уникнення продовольчої кризи та економічного шоку", - сказала фон дер Ляєн.
Політкиня пов'язує продовольчу кризу з війною росії в Україні, зауваживши, що рф досі блокує мільйони тон зерна в українських портах.
Із заплановагого траншу, фінанси розприділять наступним чином: 150 млн євро призначено для гуманітарної допомоги, 350 млн євро - для власного виробництва країнами та зміцнення стійкості продовольчих систем, 100 млн євро виділяють як макроекономічну підтримку.
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