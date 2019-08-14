Для візового режиму з Росією потрібен додатковий ресурс, - держсекретар МЗС
"Якщо таке завдання буде поставлено - ми його виконаємо, але для цього потрібен додатковий ресурс. Діючим ресурсом ми однозначно не впораємося", - сказав державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, повідомляє LB.ua.
При цьому він зазначив, що загальна кількість персоналу п'яти дипустанов України на території РФ не перевищує 80 осіб, включаючи обслуговуючий персонал, чергових комендантів тощо.
"Класичними методами оформлення віз в іноземних установах ми точно не впораємося - нам в рази треба буде збільшувати штат нашого персоналу у консульських установах в Росії", - зазначив Заяць.
Нагадаємо, що з початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Європейського Союзу.
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