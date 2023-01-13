Для виробництва зброї для війни в Україні рф залучить в'язнів – британська розвідка
Міноборони росії, швидше за все, вдасться до використання праці ув'язнених у спробі задовольнити потреби виробництва у воєнний час.
Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії, пише "Європейська правда".
Відзначається, що у листопаді 2022 року Уралвагонзавод, найбільший у росії виробник танків, повідомив місцевим ЗМІ, що після зустрічі з федеральною службою виконання покарань він прийме на роботу 250 ув'язнених.
Служба, що має один із найвищих показників позбавлення волі у світі, контролює імперію з понад 400 000 ув'язнених, і часто звинувачується в крайній жорстокості та корупції.
Праця ув'язнених, ймовірно, буде особливо затребувана виробниками низькотехнологічної зброї, такими як Уралвагонзавод, які майже напевно зазнають сильного тиску з боку москви через потребу збільшення обсягів виробництва.