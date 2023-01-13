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ПОЛІТИКА

Для виробництва зброї для війни в Україні рф залучить в'язнів – британська розвідка

13 січня 2023, 13:44
Для виробництва зброї для війни в Україні рф залучить в'язнів – британська розвідка
Фото: Reuters
Найбільший у росії виробник танків повідомив місцевим ЗМІ, що прийме на роботу 250 ув'язнених.

Міноборони росії, швидше за все, вдасться до використання праці ув'язнених у спробі задовольнити потреби виробництва у воєнний час.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Відзначається, що у листопаді 2022 року Уралвагонзавод, найбільший у росії виробник танків, повідомив місцевим ЗМІ, що після зустрічі з федеральною службою виконання покарань він прийме на роботу 250 ув'язнених.

Служба, що має один із найвищих показників позбавлення волі у світі, контролює імперію з понад 400 000 ув'язнених, і часто звинувачується в крайній жорстокості та корупції.

Праця ув'язнених, ймовірно, буде особливо затребувана виробниками низькотехнологічної зброї, такими як Уралвагонзавод, які майже напевно зазнають сильного тиску з боку москви через потребу збільшення обсягів виробництва.


війнаУкраїнабританська розвідка

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