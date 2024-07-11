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Для Євросоюзу єдиний мирний план - це план Зеленського – Боррель

11 липня 2024, 18:35
Для Євросоюзу єдиний мирний план - це план Зеленського – Боррель
Фото: Українська правда
"Якщо ми не хочемо, щоб Україні довелося здатися, ми маємо і далі підтримувати українців".
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив на важливості підтримки України і підтримки ЄС української Формули миру.
 
Про це він заявив перед самітом НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".
 
"Для тих, хто скаржиться, що підтримка України лише сприятиме війні, я їм кажу: якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна обов'язково закінчиться. І скоро. Але як? Капітуляцією України? З маріонетковим урядом у Києві? Українським народом, розчавленим агресором? Чи так ми хочемо, щоб війна закінчилася? Ні", - сказав Боррель.
 
Він наголосив, що "якщо ми не хочемо, щоб Україні довелося здатися, бо вона не має можливості продовжувати бойові дії, ми маємо і далі підтримувати українців".
 
"Це позиція Євросоюзу. Весь ЄС підтримує цю позицію. А для Євросоюзу немає плану, крім плану Зеленського. Це єдиний мирний план для нас, для європейців", - наголосив Боррель.
 
Нагадаємо, що українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991. На першому саміті зусилля будуть сконцентровані довкола трьох пунктів формули: ядерної та продовольчої безпеки та обміну полоненими. Президент Зеленський закликав партнерів підготувати план за пунктами Формули миру, аби примусити росію припинити війну.

 

війна в Україніросія окупантиЖозеп Боррельмирний план

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