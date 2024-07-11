Для Євросоюзу єдиний мирний план - це план Зеленського – Боррель

"Якщо ми не хочемо, щоб Україні довелося здатися, ми маємо і далі підтримувати українців".

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив на важливості підтримки України і підтримки ЄС української Формули миру.

Про це він заявив перед самітом НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для тих, хто скаржиться, що підтримка України лише сприятиме війні, я їм кажу: якщо ми перестанемо підтримувати Україну, війна обов'язково закінчиться. І скоро. Але як? Капітуляцією України? З маріонетковим урядом у Києві? Українським народом, розчавленим агресором? Чи так ми хочемо, щоб війна закінчилася? Ні", - сказав Боррель.

Він наголосив, що "якщо ми не хочемо, щоб Україні довелося здатися, бо вона не має можливості продовжувати бойові дії, ми маємо і далі підтримувати українців".