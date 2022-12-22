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Дмитро Кулеба: рішення Байдена відчиняє двері для інших Patriot

22 грудня 2022, 11:13
Дмитро Кулеба: рішення Байдена відчиняє двері для інших Patriot
Фото: Уніан
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що рішення президента США Джо Байдена про передачу Україні ЗРК Patriot є прецедентним і відчиняє двері для аналогічних кроків союзників.
Про це міністр зазначив, коментуючи результати візиту до США.
 
"Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше - це рішення президента Байдена відкриває двері для інших "Патріотів", - зауважив
 
Кулеба також відзначив, що шлях до цього рішення США був довгим, і почався ще до повномасштабної війни. 
 
Першим, за його словами, у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс Андрій Єрмак.
 
"Пам’ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам’ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах.
 
В перші же дні війни президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні "Патріоти"! Вже наприкінці листопада ми знову активізували цю розмову. Зокрема, коли я перебував на міністерській зустрічі НАТО, то відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та "Патріотами", - розповів Кулеба.
 
Фінальний акорд, за його словами, відбувся у грудні, під час телефонної розмови  лідерів України та США. 
 
"Патріоти" в Україні - це збережені життя та цивільна інфрастуктура. Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору. Це наближення дня нашої Перемоги. Тим більше, що крім "Патріотів" на переговорах було ще багато важливих тем", - підкреслив міністр.
 
Нагадаємо, на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.
 
МЗСБайденКулебаВійна з РФ

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