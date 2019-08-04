Дніпровський суд виніс довічний вирок екс-"торнадівцю" за вбивство патрульних

Обвинувачений відмовився співпрацювати зі слідством, не скористався правом на останнє слово, в скоєному не розкаявся і свою вину не визнав

Олександра Пугачова визнали винним у вбивстві двох поліцейських.

Кіровський районний суд Дніпра виніс довічний вирок колишньому бійцеві розформованого підрозділу "Торнадо" Олександру Пугачову, якого звинувачують у вбивстві двох патрульних поліцейських в Дніпрі. Вирок оголосили сьогодні, повідомляє "Укрінформ".

Обвинувачений відмовився співпрацювати зі слідством, не скористався правом на останнє слово, в скоєному не розкаявся і свою вину не визнав.

Вирок зачитували протягом чотирьох годин. Пугачова визнали винним в умисному вбивстві, його вирок включає також конфіскацію майна.

З'явилося відео з нагрудної камери убитого в Дніпрі поліцейського

Нагадаємо, вбивство сталося 25 вересня 2016 року поблизу автовокзалу в Дніпрі. Водій зупиненого за порушення правил дорожнього руху автомобіля застрелив двох поліцейських і зник з місця події. Патрульний Артем Кутушев загинув на місці, пізніше в лікарні померла поранена злочинцем патрульна Ольга Макаренко.

Сам злочинець, отримавши поранення в живіт від патрульного, прийшов в лікарню імені Мечникова, де його того ж дня і затримали. До моменту зупинки патрульними Пугачов вже два роки перебував у розшуку за вчинення тяжких злочинів.