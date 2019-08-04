Дніпровський суд виніс довічний вирок екс-"торнадівцю" за вбивство патрульних
Кіровський районний суд Дніпра виніс довічний вирок колишньому бійцеві розформованого підрозділу "Торнадо" Олександру Пугачову, якого звинувачують у вбивстві двох патрульних поліцейських в Дніпрі. Вирок оголосили сьогодні, повідомляє "Укрінформ".
Обвинувачений відмовився співпрацювати зі слідством, не скористався правом на останнє слово, в скоєному не розкаявся і свою вину не визнав.
Вирок зачитували протягом чотирьох годин. Пугачова визнали винним в умисному вбивстві, його вирок включає також конфіскацію майна.
З'явилося відео з нагрудної камери убитого в Дніпрі поліцейського
Нагадаємо, вбивство сталося 25 вересня 2016 року поблизу автовокзалу в Дніпрі. Водій зупиненого за порушення правил дорожнього руху автомобіля застрелив двох поліцейських і зник з місця події. Патрульний Артем Кутушев загинув на місці, пізніше в лікарні померла поранена злочинцем патрульна Ольга Макаренко.
Сам злочинець, отримавши поранення в живіт від патрульного, прийшов в лікарню імені Мечникова, де його того ж дня і затримали. До моменту зупинки патрульними Пугачов вже два роки перебував у розшуку за вчинення тяжких злочинів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Африці будують "живу стіну" із дерев навколо Сахари, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України