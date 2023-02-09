Днями ЄС запровадить 10-й пакет санкцій — фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз вже у найближчі дні запровадить десятий пакет санкцій.

В 10-ий пакет будуть включені російські пропагандисти, сьогодні заявила Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася вже після закінчення участі у надзвичайному саміті Європейської ради президента України Володимира Зеленського, написало інформаційне агентство Інтерфакс.

"Справедливий мир також передбачає відповідальність - Росія має заплатити за заподіяні руйнування та за кров, яку вона пролила. У наступні дні ми запропонуємо десятий пакет санкцій. Перше - ми застосуємо санкції до низки політичних та військових лідерів, але також, дорогий Володимире, ми дуже уважно чули вас в Україні, ми переслідуватимемо путінських пропагандистів, бо їхня брехня отруює громадський простір у Росії та за кордоном. Ви на цьому наполягали, ми вас почули", - заявила президентка Єврокомісії.

За її словами, 10-ий пакет міститиме додаткову заборону на експорт, яка коштуватиме понад €10млрд.

"Це ще більше зробить так, що російська військова машина виснажуватиметься, ми продовжуватимемо ще більше підривати основи її економіки", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.