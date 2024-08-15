До 2000 росіян здались в полон ЗСУ – The Independent

А сотні тисяч росіян мали покинути власну домівку.

Головний радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк розповів, що західні партнери знали про вторгнення в російську Курську область, а також про те, чому москву потрібно примушувати до мирних переговорів.

Про це йдеться в матеріалі британського вебсайту новин The Independent.

Несподівана атака України всередині рф це єдиний спосіб змусити путіна сісти за стіл переговорів як частина "психологічної" тактики для перемоги у війні, заявив головний радник президента.

В своєму найуспішнішому просуванні за два з половиною роки конфлікту Київ за останні сім днів захопив більше російської землі, ніж москва захопила в Україні за весь рік.

Українські війська неухильно просуваються через кордон в Курську область, захоплюючи міста і села і змушуючи сотні тисяч простих росіян залишати свої домівки.

Михайло Подоляк каще, що вторгнення показало росіянам суворі реалії війни Володимира путіна.

"Нам потрібно використовувати абсолютно чіткі інструменти, щоб примусити росію до переговорів. Один з них - військовий інструмент примусу. Тобто, крім економічних і дипломатичних інструментів, нам потрібно наносити Росії значні тактичні поразки. У Курській області ми бачимо оптимізацію цього військового інструменту примусу для того, щоб змусити Росію до переговорного процесу", - сказав він.

Майже 200 000 росіян у Курську і сусідній Бєлгородській області, де оголошено надзвичайний стан, були змушені покинути свої домівки і переїхати до тимчасових притулків.

ЗСУ також взяли в полон російських солдатів, щоб використовувати їх як розмінну монету для обміну на своїх, раніше захоплених путінськими військами.

На фотографіях видно людей у російській формі із зав'язаними очима в кузові українських вантажівок, які прямують через кордон.

Один український полковник повідомив The Independent, що в полон потрапило до 2 000 російських солдатів.

Подоляк став першим українським урядовцем, який офіційно розповів про мотивацію України щодо вторгнення і про те, що, на його думку, необхідно зробити, щоб покласти край конфлікту.

"Має бути комплекс, безліч інструментів, щоб змусити Росію припинити цю війну. Одного вторгнення буде недостатньо, щоб путін зрозумів, що війна того не варта", - сказав радник.

За його сдловами, росіяни не обговорюють війну, і вони взагалі почуваються досить комфортно, тому що десь йде війна, хтось вбиває.

"Їм цікаво дивитися на це по телевізору. Але коли війна переходить на територію росії, вони, звичайно, лякаються. Вони в шоці. Це має значний вплив на психологічний стан росіян. Це також є інструментом впливу", - резюмував Подоляк.