До 2027 року в Південній Кореї повністю заборонять їсти собаче м'ясо

Відповідний законопроєкт хочуть ухвалити вже цього року.

Південна Корея планує запровадити повну заборону на споживання собачого мʼяса до 2027.

Про це повідомляє The Washington Post.

Їсти собаче м’ясо в Південній Кореї не заборонено, але й не легально. Урядам, що змінювали один одного, досі не вдалося припинити цю практику. Однак молоді корейці все частіше протестують проти поїдання собак. Також цю традицію критикують міжнародні правозахисники.

"Ми плануємо ухвалити спеціальний закон про заборону собачого м’яса протягом цього року, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему", — сказав депутат від правлячої партії Юй Ей-дон після зустрічі в парламенті. У ній також брали участь посадовці Міністерства сільського господарства та зоозахисні організації.

Закон дозволить протягом трьох років поступово ліквідувати собачі ферми, бойні, торгівельні точки і ресторани із собачим мʼясом. Якщо законопроєкт ухвалять до кінця року, повна заборона на собаче м’ясо набуде чинності у 2027 році.

"Ми надамо повну підтримку фермерам, м’ясарям та іншим підприємствам, яким загрожує закриття або перекваліфікація через цей закон", — сказав депутат і додав, що компенсацію зможуть отримати лише юридично зареєстровані підприємства, що подадуть план згортання своєї діяльності.

Зоозахисники привітали ініціативу і закликали парламент Південної Кореї ухвалити законопроєкт.

У президента Південної Кореї Юн Сук Йоль і першої леді Кім Кеон Хі є 11 домашніх улюбленців — шість собак і пʼять котів. У серпні Кім відвідала захід, присвячений захисту прав тварин, і сказала, що "вживання собачого м’яса слід припинити... в епоху, коли люди і домашні тварини співіснують як друзі".

Однак голова Корейської асоціації виробників собачого м’яса Джу Ен Бон назвав пропозицію уряду "нежиттєздатною".

"Перехід з нашої довічної роботи є важким і нежиттєздатним варіантом для нас, фермерів з 60-х чи 70-х років", — сказав він.

За його словами, голоси фермерів та інших зацікавлених сторін були поза увагою в дискусії про заборону собачого м’яса.

Станом на 2022 рік у Південній Кореї існує близько 1 150 собачих ферм і понад пів мільйона собак, яких вирощують на м’ясо — це значно менше, ніж десятиліття тому. Зменшення попиту на собаче м’ясо відображає зміну сприйняття цієї традиції в суспільстві. Останнім часом в країні зростає кількість собак, яких тримають як домашніх улюбленців.