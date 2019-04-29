До 2070 року мерців у Facebook стане більше, ніж живих людей
Вчені оцінили динаміку накопичення "мертвих" акаунтів, застосувавши інформацію про щільність населення, очікувану смертність і поточну кількість користувачів для кожної вікової групи і країни, йдеться в матеріалі журналу Big Data & Society.
"Соціальні мережі - це перший в історії людства культурний архів такого масштабу. (...) Тому важливо забезпечити доступ до цих історичних даних майбутнім поколінням", - цитує видання співавтора роботи, аспіранта Оксфордського університету Девіда Уотсона.
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Вчені радять соціальній мережі Facebook запросити істориків, археологів і фахівців з питань етики та архівів з тим, щоб організувати і структурувати наші цифрові останки для нащадків.
Нагадаємо, що засновник Facebook запустив подкаст під назвою "Технології та суспільство з Марком Цукербергом".
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