Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До 9 травня росія може розпочати наступ на кількох напрямках

30 квітня 2024, 20:09
До 9 травня росія може розпочати наступ на кількох напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ
Втім, військові переконують, що готові реагувати на будь-які активні дії противника.

російські окупанти до 9 травня планують почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках.

Про це заявив начальник прес-служби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі "Новини Live".  

"Ворог в особі путіна полюбляє певні дедлайни, і зараз у них дедлайн - це 9 травня. Вони полюбляють такі святкові дні, і саме до 9 травня ворог планує з нову ж таки почати свої наступальні дії як на Сході України, так і на інших напрямках. Але і Сили оборони до цього готові, і прикордонники в тому числі. На сьогоднішній день прикордонник - це вже не той просто солдат з автоматом та собакою на державному кордоні, це потужний боєць, який виконує завдання з охорони та оборони України. Тому усі готові", - сказав Шевцов.

Він висловив переконання, що усі спроби ворога ворога просунутися на будь-якому напрямку будуть зупинені.

"В Україні є чітка різниця від військ РФ, вона полягає в тому, що для нас життя та здоров'я наших бійців важливіші, ніж ті сто метрів землі, які ми віддаємо. Ворог захоплює ці території дуже великими втратами - один до десяти, як мінімум. Тому для нас зараз важливіше за можливості відійти на більш вигідні позиції для того, щоб згуртуватися і дати потужну відсіч ворогу. Ворог свій особовий склад не жалкує, він не жалкує техніку. Для нас все ж таки, навіть маленький відступ, якщо його можна так назвати, він не є досить важливим в тактичному понятті, але він зберігає життя наших бійців", - підкреслив начальник прес-служби прикордонного загону "Сталевий кордон".

контрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 2 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 11:47
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Cуспільство
Україні не вистачає сил. Проте шанси росіян захопити Донбас близькі до нуля – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 05:10
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Cуспільство
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 17:01
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Політика
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 12:35
Cуспільство
"Знищені" росіянами 4-5 разів повітряні сили України продовжують наносити ураження. росіяни кидають в бій всіх, кого можуть нашкребти – Том Купер
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 00:12
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Політика
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 28 квітня 2024, 11:45
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2024, 11:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється