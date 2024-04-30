До 9 травня росія може розпочати наступ на кількох напрямках

Втім, військові переконують, що готові реагувати на будь-які активні дії противника.

російські окупанти до 9 травня планують почати наступальні дії на сході країни та інших напрямках.

Про це заявив начальник прес-служби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі "Новини Live".

"Ворог в особі путіна полюбляє певні дедлайни, і зараз у них дедлайн - це 9 травня. Вони полюбляють такі святкові дні, і саме до 9 травня ворог планує з нову ж таки почати свої наступальні дії як на Сході України, так і на інших напрямках. Але і Сили оборони до цього готові, і прикордонники в тому числі. На сьогоднішній день прикордонник - це вже не той просто солдат з автоматом та собакою на державному кордоні, це потужний боєць, який виконує завдання з охорони та оборони України. Тому усі готові", - сказав Шевцов.

Він висловив переконання, що усі спроби ворога ворога просунутися на будь-якому напрямку будуть зупинені.

"В Україні є чітка різниця від військ РФ, вона полягає в тому, що для нас життя та здоров'я наших бійців важливіші, ніж ті сто метрів землі, які ми віддаємо. Ворог захоплює ці території дуже великими втратами - один до десяти, як мінімум. Тому для нас зараз важливіше за можливості відійти на більш вигідні позиції для того, щоб згуртуватися і дати потужну відсіч ворогу. Ворог свій особовий склад не жалкує, він не жалкує техніку. Для нас все ж таки, навіть маленький відступ, якщо його можна так назвати, він не є досить важливим в тактичному понятті, але він зберігає життя наших бійців", - підкреслив начальник прес-служби прикордонного загону "Сталевий кордон".