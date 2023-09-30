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До Альянсу оборонних індустрій долучилися 19 країн і 38 компаній

30 вересня 2023, 11:15
До Альянсу оборонних індустрій долучилися 19 країн і 38 компаній
armyinform
На міжнародному форумі оборонних індустрій українські компанії підписали 20 угод з іноземними партнерами.

На момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.

Про це Міністерство закордонних справ України написало на сайті

"В рамках форуму українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами. Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Серед форматів співпраці – спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих", - написано на сайті. 

Також в МЗС повідомили, що на момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.

Долучитися до Альянсу може кожен виробник озброєння та військової техніки з різних країн світу.

Перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) в Києві обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн, які виробляють повний спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем. Форум спільно організували три міністерства: Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ.

В заході участь взяли виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, як розгалужені групи компаній, так і defence-tech стартапи.

На форумі участь взяв президент Володимир Зеленський.

 

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