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До білорусі прибула четверта колона "вагнерівців"

18 липня 2023, 15:07
До білорусі прибула четверта колона
джерело novynarnia
До колони входить понад 80 машин.

До білорусі прибула четверта колона найманців приватної військової компанії "Вагнер". Вона складається з понад 80 машин різної модифікації.

Про це 18 липня повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Просто зараз у напрямку Осиповичів та табору в с. Цель трасою М5 від Бобруйська рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнер", – йдеться в повідомленні.

Колона, за даними моніторингової групи, складається зі щонайменше 80 машин різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, "буханки" близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси та кілька тентованих "Уралів" та КамАЗів.

"Техніка рухається з номерами "ЛНР" і "ДНР". Відомо, що колона розтягнулася по трасі на +- 5 км і зараз вже під'їжджає до з'їзду на село Цель, де розташований наметовий табір для найманців "Вагнера", – зазначає "Гаюн".

війна в Україніросія окупантивагнерівцібілоруси

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