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ПОЛІТИКА

До білорусі прибула десята колона "вагнерівців" – "Гаюн"

23 липня 2023, 16:31
До білорусі прибула десята колона
Сьогодні вранці до білорусі прибула 10-та колона найманців глави ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина. У колоні щонайменше 10 одиниць техніки.

Десята колона бійців ПВК "Вагнера" прибула до білорусі сьогодні, 23 липня. Цього разу, на відміну від попередніх, "вагнерівці" змінили маршрут.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Сьогодні вранці до білорусі прибула 10-та колона найманців глави ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина. У колоні щонайменше 10 одиниць техніки:

  • КамАЗ тент,
  • кілька "буханок",
  • мікроавтобус Volkswagen Transporter,
  • щонайменше 6 фур.

У більшості машин номери або заклеєні, або номерні знаки рф і так званих ЛДНР. До того ж колону супроводжує ДАІ РБ. 

Крім того, за даними моніторингової групи, десята колона змінила маршрут і, на відміну від попередніх, проїхала не цілком по Р43 і далі по М5, а біля Черикова звернула на Р122 у напрямку Могильова і далі по М8 у напрямку Р93 на Бобруйськ.

Нагадаємо, після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Євгенія Прігожина частина його бойовиків повинна була переміститися до білорусі. Туди ж мав прибути й сам Прігожин.

Протягом майже трьох тижнів не було офіційного підтвердження, що бойовики "Вагнера" та їх ватажок перебувають у білорусі. Проте вчора у мережі з'явилися кадри Прігожина у наметовому містечку. Аналітики припускали, що він міг перебувати на території білорусі.

Також Міноборони білорусі опублікувало сюжет, де повідомили, що нібито "вагнерівці" тренують територіальну оборону.

Перші колони "вагнерівців" помітили у білорусі 15 липня. А вже18 липня, моніторингова група повідомила, що до білорусі приїхали ще дві колони найманців Прігожина, у яких прибуло 170-185 машин.

Білорусьвагнеравійна в Україні

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