До Бучі прямують чотири потужних дизель-генератори з Японії

В Японії створено Міжфракційну групу парламентарів з метою допомоги Україні у важкий зимовий період

Японія передала Україні чотири дизель-генератори великої потужності, вони вже на шляху до Бучі на Київщині.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

В Японії створено Міжфракційну групу парламентарів з метою допомоги Україні у важкий зимовий період, до якої увійшли 151 депутат, повідомив дипломат.

"У співпраці з Федерацією японського бізнесу Кейданрен та Ніппон Фаундейшн, за прямої підтримки особисто прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди сьогодні відбулась церемонія передачі Україні чотирьох дизель-генераторів великої потужності, які вже в дорозі до Бучі", - написав посол.