До держбюджету передані акції "дочок" державних банків рф, що працювали в Україні

Конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) передав державі акції Промінвестбанку та МР Банку – "дочок" російських державних банків, які працювали в Україні, повідомляє ФГВФО.

Йдеться про корпоративні права розміром більш як 5 млрд простих іменних акцій, що становлять 99,77% статутного капіталу ПАТ Промінвестбанк, що входить до структури російського ВЕБ.рф, а також більш як 24 млрд простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу АТ Міжнародний резервний банк, що належали Сбербанку росії.

"Конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців", – наголосила заступник директора-розпорядника фонду Ольга Білай.

У повідомленні наголошується, що російські акціонери з травня 2022 року не входять до переліку кредиторів цих фінансових установ.

ФГВФО за рішенням РНБО замінив "материнські" установи цих банків у реєстрі кредиторів на українську державу і у грудні забезпечив перерахування коштів із накопичувальних рахунків цих банків у спеціальний фонд державного бюджету.