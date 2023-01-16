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ПОЛІТИКА

До держбюджету передані акції "дочок" державних банків рф, що працювали в Україні

16 січня 2023, 18:57
До держбюджету передані акції
Фото: obozrevatel.com
Конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) передав державі акції Промінвестбанку та МР Банку – "дочок" російських державних банків, які працювали в Україні, повідомляє ФГВФО.

Йдеться про корпоративні права розміром більш як 5 млрд простих іменних акцій, що становлять 99,77% статутного капіталу ПАТ Промінвестбанк, що входить до структури російського ВЕБ.рф, а також більш як 24 млрд простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу АТ Міжнародний резервний банк, що належали Сбербанку росії.

"Конфісковані кошти уряд планує використати для відновлення зруйнованого житла українців", – наголосила заступник директора-розпорядника фонду Ольга Білай.

У повідомленні наголошується, що російські акціонери з травня 2022 року не входять до переліку кредиторів цих фінансових установ.

ФГВФО за рішенням РНБО замінив "материнські" установи цих банків у реєстрі кредиторів на українську державу і у грудні забезпечив перерахування коштів із накопичувальних рахунків цих банків у спеціальний фонд державного бюджету.


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