До Дня Незалежності України масштабних заходів не буде - ЗМІ

24 серпня українці у різних країнах планують вийти на центральні вулиці міст та візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги.

Міська влада Києва та Генеральний штаб Збройних сил України не планують проведення масштабних заходів до Дня Незалежності, повідомили Українським Новинам у Генштабі та КМДА.

В столичній мерії зазначили, що локальних масових заходів з нагоди Дня Незалежності не буде, адже в країні воєнний стан. При цьому, у КМДА не уточнили, чи плануються масові заходи на державному рівні.

Водночас у Генеральному штабі повідомили, що інформація про проведення святкових масштабних заходів 24 серпня у відомстві відсутня.

У День Незалежності, 24 серпня, українці у різних країнах планують вийти на центральні вулиці міст та взятися за руки, щоб утворити живі ланцюги.