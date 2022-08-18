НОВИНИ24 серпня українці у різних країнах планують вийти на центральні вулиці міст та візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Дня Незалежності України масштабних заходів не буде - ЗМІ
Фото: facebook.com/leonid.logvinenko
Міська влада Києва та Генеральний штаб Збройних сил України не планують проведення масштабних заходів до Дня Незалежності, повідомили Українським Новинам у Генштабі та КМДА.
В столичній мерії зазначили, що локальних масових заходів з нагоди Дня Незалежності не буде, адже в країні воєнний стан. При цьому, у КМДА не уточнили, чи плануються масові заходи на державному рівні.
Водночас у Генеральному штабі повідомили, що інформація про проведення святкових масштабних заходів 24 серпня у відомстві відсутня.
У День Незалежності, 24 серпня, українці у різних країнах планують вийти на центральні вулиці міст та взятися за руки, щоб утворити живі ланцюги.
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