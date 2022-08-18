RSS
НОВИНИ

До Дня Незалежності України масштабних заходів не буде - ЗМІ

Ольга
Матарикіна
24 серпня українці у різних країнах планують вийти на центральні вулиці міст та візьмуться за руки, щоб утворити живі ланцюги.
До Дня Незалежності України масштабних заходів не буде - ЗМІ Фото: facebook.com/leonid.logvinenko
Міська влада Києва та Генеральний штаб Збройних сил України не планують проведення масштабних заходів до Дня Незалежності, повідомили Українським Новинам у Генштабі та КМДА.
 
В столичній мерії зазначили, що локальних масових заходів з нагоди Дня Незалежності не буде, адже в країні воєнний стан. При цьому, у КМДА не уточнили, чи плануються масові заходи на державному рівні.
 
Водночас у Генеральному штабі повідомили, що інформація про проведення святкових масштабних заходів 24 серпня у відомстві відсутня.
 
У День Незалежності, 24 серпня, українці у різних країнах планують вийти на центральні вулиці міст та взятися за руки, щоб утворити живі ланцюги.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2022 09:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
США повинні озброїти Україну зараз, поки не пізно – генерали у відставці та високопоставлені колишні дипломати США

США повинні озброїти Україну зараз, поки не пізно – генерали у відставці та високопоставлені колишні дипломати США

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.