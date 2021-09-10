CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" до Дня захисників і захисниць України призначила додаткові поїзди. З 12 по 18 жовтня будуть курсувати ще 15 поїздів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До Дня захисників і захисниць України призначено 15 додаткових поїздів
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
У західному напрямку призначено 6 додаткових поїздів:
№217/218 Київ - Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова - 14 та 17 жовтня);
№239/207 Київ - Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 14 та 17 жовтня);
№202/201 Ковель - Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня);
№235/236 Київ - Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 15 та 17 жовтня);
№250/249 Чернівці - Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня);
№207/229 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода - 17 жовтня).
У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди:
№254/253 Київ - Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя - 17 жовтня);
№124/123 Київ - Костянтинівка (з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки - 14 та 17 жовтня).
У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди:
№298/297 Миколаїв - Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 жовтня);
№204/203 Одеса - Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва - 13 жовтня);
№298/297 Київ - Херсон (з Києва 18 жовтня);
№268/203 Одеса - Київ (з Одеси 17 жовтня).
Також три додаткові поїзди, які з’єднають міста-мільйонники:
№241/242 Харків - Одеса (відправлення з Харкова 13 та 16 жовтня, з Одеси - 14 та 17 жовтня);
№168/167 Львів - Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня);
№211/212 Харків - Львів (з Харкова 13 та 16 жовтня, зі Львова - 14 та 17 жовтня);
Крім того, на святкові дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса - Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці - Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми - Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" отримала 1,4 мільярда збитків за півроку.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" отримала 1,4 мільярда збитків за півроку.
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