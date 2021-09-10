До Дня захисників і захисниць України призначено 15 додаткових поїздів

"Укрзалізниця" до Дня захисників і захисниць України призначила додаткові поїзди. З 12 по 18 жовтня будуть курсувати ще 15 поїздів.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ. У західному напрямку призначено 6 додаткових поїздів: №217/218 Київ - Рахів (відправлення з Києва 13 та 16 жовтня, з Рахова - 14 та 17 жовтня); №239/207 Київ - Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 14 та 17 жовтня); №202/201 Ковель - Київ (з Ковеля 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня); №235/236 Київ - Ужгород (з Києва 13 та 16 жовтня, з Ужгорода - 15 та 17 жовтня); №250/249 Чернівці - Київ (з Чернівців 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 та 18 жовтня); №207/229 Київ - Ужгород (з Києва 13 жовтня, з Ужгорода - 17 жовтня).

У східному напрямку призначено 2 додаткові поїзди: №254/253 Київ - Запоріжжя, Маріуполь (з Києва 13 жовтня, з Маріуполя - 17 жовтня); №124/123 Київ - Костянтинівка (з Києва 13 та 16 жовтня, з Костянтинівки - 14 та 17 жовтня).

У південному напрямку призначено 4 додаткові поїзди: №298/297 Миколаїв - Київ (з Миколаєва 12 та 17 жовтня, з Києва - 13 жовтня); №204/203 Одеса - Київ (з Одеси 12 жовтня, з Києва - 13 жовтня); №298/297 Київ - Херсон (з Києва 18 жовтня); №268/203 Одеса - Київ (з Одеси 17 жовтня).

Також три додаткові поїзди, які з’єднають міста-мільйонники: №241/242 Харків - Одеса (відправлення з Харкова 13 та 16 жовтня, з Одеси - 14 та 17 жовтня); №168/167 Львів - Одеса (відправлення зі Львова та Одеси 17 жовтня); №211/212 Харків - Львів (з Харкова 13 та 16 жовтня, зі Львова - 14 та 17 жовтня);





Нагадаємо, що "Укрзалізниця" Крім того, на святкові дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїздів №26/25 Одеса - Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська), №136/135 Чернівці - Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня) та подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми - Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).Нагадаємо, що "Укрзалізниця" отримала 1,4 мільярда збитків за півроку.

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