До Греції повернулось одне з найстаріших рукописних Євангелій, викрадене 100 років тому

До грецького монастиря повернули рукопис, який звідти викрали у 1917 році під час Першої світової війни.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Музей Біблії, який придбав рукопис у 2014 році.

Рукопис є одним із найстаріших рукописних Євангелій у світі. Документ був написаний у грецькому монастирі на півдні Італії наприкінці Х — на початку ХІ століть, але десь між XIV і XV століттями він перемістився в монастир Косиниця, також відомий як монастир Богородиці Євкосифоніси, що на півночі Греції. Коли болгарська армія вторглася до Греції під час Першої світової війни, солдати пограбували монастир, викравши понад 400 дорогоцінних рукописів, а також інші книги, предмети та гроші. Деякі рукописи були продані в Європі і зрештою опинилися в американських музеях.

Цей рукопис у 2011 році продали на аукціоні Christieʼs, потім його придбав Музей Оклахома-Сіті, який і подарував його Музею Біблії.

У 2015 році Грецька православна церква звернулася до кількох американських установ, у яких зберігаються рукописи з Косиниці, з проханням добровільно повернути їх монастирю.