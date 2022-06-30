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До кінця року інтернет від Starlink з'явиться у поїздах УЗ – голова Держспецзв'язку

Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги
Укрзалізниця вже протестувала пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах. У потягах супутниковий інтернет від Starlink зʼявиться до кінця 2022 року.
До кінця року інтернет від Starlink з Фото: Ars Technica
Про це в інтерв'ю Liga.Tech заявив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь.
 
За його словами, після тестування українські фахівці звʼязалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює.
 
"Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", - заявив голова Держспецзв'язку.
 
За останні 4 місяці Україна отримала від різних країн, компаній та організацій близько 12 тис терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.
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30 06 2022 11:59
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