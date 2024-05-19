До кінця травня Україна отримає 100 ракет для ППО – Міноборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс підтвердив військову допомогу, яка "поспіхом" передається Україні.

Він сказав, що світ не може чекати і закликав інші країни бути активнішими та підтримати боротьбу нашої держави проти росії.

Про це пише The Sun.

"Союзники повинні прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій росії у Харківській області. За його словами, події у Харківській області повинні стати тривожним дзвінком для заходу", - заявив Шаппс.

Він додав, що теплих слів недостатньо. Кожна нація, яка цінує свою свободу, повинна якнайшвидше зробити все можливе, щоб Збройні сили України змогли відбити незаконне вторгнення.

З початку травня Британія відправила Україні 80 ракет для ППО і ще 20 вони доставлять до червня.

Шаппс зазначив, що вартість британської допомоги для України у 2024 році складатиме 3 млрд фунтів стерлінгів.