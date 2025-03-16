До кінця весни у Львові можуть відкрити аеропорт
Навесні цього року в Україні може відновити роботу перший аеропорт.
Мова йде про об'єкт у Львові та, ймовірно, ще один, заявила гендиректор міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького Тетяна Романовська, повідомляє Високий замок.
В разі, якщо буде позитивний результат про припинення війни, то вже в квітні-травні у Львові можуть відкрити міжнародний аеропорт Львів для авіаційних польотів.
А от решту рішень можуть прийняти вже влітку.
"У Львові готові працювати 5-7 авіакомпаній, а саме впродовж місяця після запуску терміналу. Також в українському уряді розглядають відкриття іншого аеропорту на заході України - в Ужгороді", - каже Романовська.
Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, Турецькі авіалінії, Sky Up, Австрійські авіалінії, Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова.