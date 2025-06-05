Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п'ять країн

05 червня 2025, 16:09
До Коаліції РЕБ приєдналися ще п'ять країн
Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія офіційно стали членами коаліції
До Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ) офіційно приєдналися Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія.
 
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
 
Це є ще одним важливим результатом засідання Контактної групи з питань оборони України.
 
"До ініціативи офіційно приєдналися ще п’ять країн — Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія, підписавши відповідний додаток до Листа про наміри", – написав український міністр у фейсбуці. 
 
Коаліцію РЕБ утворили у квітні цього року за ініціативи України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів.
 
Німеччина як лідер коаліції вже створила фінансовий механізм для закупівель обладнання та послуг у сфері РЕБ, щоб оперативно передавати їх Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги.
 
Це вже дев’ята коаліція, створена у межах формату "Рамштайн". 
 
коаліціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Політика
Вуха кремля. Про зв'язки з росією чиновника Трампа, який закрив агентство протидії російській пропаганді – The Telegraph
Переклад iPress – 04 червня 2025, 08:32
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється