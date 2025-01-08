До Конгресу США внесено проєкт про визнання геноциду дій кремля

У перший тиждень роботи Конгресу США повторно внесено резолюцію, що закликає визнати геноцид українців.

До Палати представників Конгресу США 119-го скликання внесено перший законопроєкт, що стосується України. Документ закликає визнати геноцидом дії кремля у війні проти українського народу.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"У перший тиждень роботи Конгресу приділено значну увагу злочинам, які росія щоденно вчиняє проти України. До Палати представників повторно внесено резолюцію, яка закликає визнати дії рф геноцидом українського народу", — зазначила Маркарова.

Посол наголосила, що це стало можливим завдяки активній взаємодії Посольства України у Вашингтоні з двопартійною групою конгресменів. Маркарова додала, що проєкт такої резолюції вже було представлено у Конгресі 118-го скликання (24 лютого 2023 р.).

У преамбулі документа наголошується, що дії російських військ в Україні, зокрема напади на цивільне населення, удари по пологових будинках і лікарнях, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців, включно з дітьми, до росії та окупованих територій, відповідають критеріям геноциду, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду. Основна частина законопроєкту засуджує російську федерацію за вчинення актів геноциду проти українського народу.

Документ також закликає США разом із НАТО та ЄС вжити заходів для підтримки України, аби запобігти подальшим актам геноциду.

Маркарова нагадала, що на сьогодні, за даними офісу генпрокурора, відкрито 170 090 справ щодо злочинів, пов'язаних з агресією рф. Офіційно зареєстровано 13 729 загиблих цивільних осіб, 26 706 поранених, з них: 596 загиблих дітей, 1 728 поранених дітей.Ідентифіковано понад 19 000 вимушено переміщених українських дітей.

Тисячі українців в неволі в російських в’язницях. 16 тисяч осіб офіційно визнані зниклими безвісті.