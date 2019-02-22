До Криму переселили майже півмільйона росіян, - Меджліс

Як зазначила Джапарова, зараз у Криму на будь-якому підприємстві й навіть у дитячих садках є люди, які відповідають за співпрацю зі спецслужбами

Російська Федерація за п’ять років окупації Криму переселила на півострів близько півмільйона росіян.

“За даними Меджлісу кримськотатарського народу, близько півмільйона людей в’їхали в Крим з Росії. Їх привезли”, - повідомив програмний директор держпідприємства "Кримський дім" Алім Алієв під час прес-конференції "Презентація V Міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору", інформує "Дзеракало тижня".

Своєю чергою, перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова зазначила, що для такої репресивної системи, яка сьогодні утворилася в Росії, є класичною політика “вичавлення” людей. З одного боку, за її словами, з Криму витісняються активні, патріотично налаштовані до України люди або взагалі спроможні та готові до опору. З іншого боку - заселяються різні військові, ФСБ, спеціальні сили, консультанти, які допомагають інтегрувати Крим у російський простір, бюрократи, “правильні” вчителі, які проводять “політагітки”, щоб показати дітям, як “погано жилося в Україні і як гарно живеться в Російській Федерації”.

Як зазначила Джапарова, зараз у Криму на будь-якому підприємстві й навіть у дитячих садках є люди, які відповідають за співпрацю зі спецслужбами. Алієв також поінформував, що за офіційною статистикою, близько 35 тисяч внутрішньо переміщених осіб - це люди, які виїхали з Криму. Водночас, згідно з даними громадських організацій, таких людей 50 тисяч.

“Я хочу наголосити - це є абсолютно якісний показник, а не кількісний показник, бо відбувся так званий “відтік мізків”. Виїхали молоді професіонали, журналісти, суспільно-політичні діячі, діячі культури і освіти, бізнесмени, також частина активного студентства”, - сказав Алієв.

Ці люди, як повідомив Алієв, здебільшого розселилися у трьох регіонах - у Києві, на Херсонщині та у Львові й області. Джапарова підкреслила, що дати точну цифру, скільки внутрішньо переміщених осіб є кримчанами, неможливо, тому що багато з них відмовляються від статусу ВПО.

Як повідомляли, українська делегація в Парламентській Асамблеї ОБСЄ разом з Міністерством закордонних справ створила резолюцію про мілітаризацію РФ окупованого Криму, Чорного та Азовського морів, документ готують для ухвалення на сесії Асамблеї в червні.