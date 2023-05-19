Матеріали:
Теми:

До Курської області прибули "елітні підрозділи" росії – ЦНС

19 травня 2023, 15:11
До Курської області прибули
Фото з вільного доступу
російське ГРУ прислало до українського кордону своїх спецпризначенців для проведення диверсій.

До населеного пункту Тьоткіно Курської області російський генштаб прислав "елітні підрозділи". Вони, за планом, мають вчиняти диверсії та "мотивувати деморалізованих росіян" воювати з Україною.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На кордоні з Україною, в смт. Тьоткіно, Курської області рф, підпілля зафіксувало розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються російському ГРУ.  Зокрема, за даними підпілля туди прибули групи спеціального призначення 3-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)", – йдеться в повідомленні.

У ЦНС кажуть, що основними завданнями спецпризначенців буде "контрдиверсійна діяльність у прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів зсрф вздовж кордону".

росіянидиверсіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється