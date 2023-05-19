До Курської області прибули "елітні підрозділи" росії – ЦНС

російське ГРУ прислало до українського кордону своїх спецпризначенців для проведення диверсій.

До населеного пункту Тьоткіно Курської області російський генштаб прислав "елітні підрозділи". Вони, за планом, мають вчиняти диверсії та "мотивувати деморалізованих росіян" воювати з Україною.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На кордоні з Україною, в смт. Тьоткіно, Курської області рф, підпілля зафіксувало розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються російському ГРУ. Зокрема, за даними підпілля туди прибули групи спеціального призначення 3-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)", – йдеться в повідомленні.

У ЦНС кажуть, що основними завданнями спецпризначенців буде "контрдиверсійна діяльність у прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів зсрф вздовж кордону".