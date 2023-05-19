До Курської області прибули "елітні підрозділи" росії – ЦНС
До населеного пункту Тьоткіно Курської області російський генштаб прислав "елітні підрозділи". Вони, за планом, мають вчиняти диверсії та "мотивувати деморалізованих росіян" воювати з Україною.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На кордоні з Україною, в смт. Тьоткіно, Курської області рф, підпілля зафіксувало розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються російському ГРУ. Зокрема, за даними підпілля туди прибули групи спеціального призначення 3-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)", – йдеться в повідомленні.
У ЦНС кажуть, що основними завданнями спецпризначенців буде "контрдиверсійна діяльність у прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів зсрф вздовж кордону".