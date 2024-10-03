Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

До квітня Іран може виробити 10 ядерних боєголовок – The Times

03 жовтня 2024, 21:55
До квітня Іран може виробити 10 ядерних боєголовок – The Times
Фото: DW
Ракети, випущені по Ізраїлю в ніч на вівторок, можуть бути використані як носії для таких боєголовок.
Іран уже до квітня наступного року може мати у своєму розпорядженні близько 10 ядерних боєголовок.
 
Про це пише The Times із посиланням на експерта, який неодноразово відвідував ядерні об'єкти Ірану.
 
Колишній заступник директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Оллі Хейнонен, який у минулому керував моніторингом ядерної програми Ірану, заявив, що іранський режим може бути всього за шість місяців від виготовлення десяти ядерних боєголовок, готових до використання. За його словами, якщо Тегеран "поквапиться", то арсенал може бути готовий до квітня наступного року.
 
За словами Хейнонена, ракети, випущені по Ізраїлю в ніч на вівторок, можуть бути використані як носії для таких боєголовок.
 
Водночас експерт вважає, що застосування ядерної зброї стане "величезним ризиком" для Ірану, тому, найімовірніше, Тегеран використовуватиме її як "козир і загрозу".
 
"Ви не можете знищити країну за допомогою цих ракет, але ви можете погрожувати їй і бути в набагато сильнішій позиції на переговорах. Президенту США доведеться замислитися, що існує хоча б невелика ймовірність застосування цієї зброї, і вони мають бути готові до цього", - сказав він.

 

ядерна зброяІранвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Політика
Генштаб знову наступив на ті самі граблі. Про ротацію та вивід 72-ї бригади з Вугледара – Том Купер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 21:34
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Чи дозволить Америка перемогти Україні? Що треба зробити Гарріс для перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 16:17
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Політика
Провал оборонних експертів щодо України. В питанні війни і миру уряди повинні вислуховувати різні думки – Еліот Коен та Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 жовтня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється