До квітня Іран може виробити 10 ядерних боєголовок – The Times

Ракети, випущені по Ізраїлю в ніч на вівторок, можуть бути використані як носії для таких боєголовок.

Іран уже до квітня наступного року може мати у своєму розпорядженні близько 10 ядерних боєголовок.

Про це пише The Times із посиланням на експерта, який неодноразово відвідував ядерні об'єкти Ірану.

Колишній заступник директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Оллі Хейнонен, який у минулому керував моніторингом ядерної програми Ірану, заявив, що іранський режим може бути всього за шість місяців від виготовлення десяти ядерних боєголовок, готових до використання. За його словами, якщо Тегеран "поквапиться", то арсенал може бути готовий до квітня наступного року.

За словами Хейнонена, ракети, випущені по Ізраїлю в ніч на вівторок, можуть бути використані як носії для таких боєголовок.