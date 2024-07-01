До Києва прибула делегація членів Конгресу США

До столиці прибула делегація американських конгресменів.

Очолив її голова комітету з питань розвідки Палати представників США Майк Тернер.

Про це сьогодні посол США в Україні Бріджит Брінк написала в X (Twitter).

"Ласкаво просимо до Києва голову Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майка Тернера і двопартійну делегацію у складі Бетті МакКоллум, Ронні Джексона, Тоні Гонзалеса і Джона Джойса, які проведуть обговорення на тему того, як американська допомога підтримує Україну в її протидії жорстокому вторгненню росії", - йдеться в дописі.

Також Брінк розмістила фото з конгресменами на київському вокзалі.